عکس: بسیج مردمی ونزوئلا برای جنگ با آمریکا
ارتش ونزوئلا در بحبوحه تنشها با آمریکا، غیرنظامیان را آموزش میدهد نیروهای نظامی ونزوئلا با تشدید تنشها با ایالات متحده بر سر افزایش حضور نظامی آمریکا در کارائیب و حملات اخیر به کشتیهای ونزوئلایی، خودروهای زرهی را به کار گرفتند و آموزش کار با سلاح را برای غیرنظامیان در کاراکاس انجام دادند.
