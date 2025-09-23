عکس: برداشت انگور در شهر تاکستان قزوین
عملیات برداشت انگور از ۳۸ هزار و ۵۰۰ هکتار استان قزوین از نیمه اول شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه خواهد داشت. بر اساس پیشبینی ها ۱۵۰ هزار تن محصول از این باغات برداشت می شود. ۷۰ درصد انگور تولید شده در استان به کشمش، ۲۵ درصد به تازه خوری و ۵ درصد نیز به فرآوردههای جانبی نظیر شیره، آبغوره و کنستانتره اختصاص مییابد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری تاکستان برداشت انگور قزوین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.