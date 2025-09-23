عکس: برداشت انگور در شهر تاکستان قزوین

عملیات برداشت انگور از ۳۸ هزار و ۵۰۰ هکتار استان قزوین از نیمه اول شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی ها ۱۵۰ هزار تن محصول از این باغات برداشت می شود. ۷۰ درصد انگور تولید شده در استان به کشمش، ۲۵ درصد به تازه خوری و ۵ درصد نیز به فرآورده‌های جانبی نظیر شیره، آبغوره و کنستانتره اختصاص می‌یابد.