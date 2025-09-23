En
کد خبر: ۱۳۳۰۲۵۹
بازدید: ۱۶۹۱
نظرات: ۲

عکس: برداشت انگور در شهر تاکستان قزوین

عملیات برداشت انگور از ۳۸ هزار و ۵۰۰ هکتار استان قزوین از نیمه اول شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی ها ۱۵۰ هزار تن محصول از این باغات برداشت می شود. ۷۰ درصد انگور تولید شده در استان به کشمش، ۲۵ درصد به تازه خوری و ۵ درصد نیز به فرآورده‌های جانبی نظیر شیره، آبغوره و کنستانتره اختصاص می‌یابد.

برچسب‌ها:
عکس خبری تاکستان برداشت انگور قزوین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰
خداوند به کشت وکارتون برکت بده.
پاسخ
3
0
ناشناس
Germany
۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱
نوش جان کسانی که توان خرید داشتن
پاسخ
2
0