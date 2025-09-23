En
عکس: سفر رئیس جمهور به سازمان ملل متحد

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی دکتر محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.

برچسب‌ها:
عکس خبری شهر تهران سفر رئیس جمهور به نیویورک ایالات متحده آمریکا مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسعود پزشکیان دولت چهاردهم محمدرضا عارف
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
شهروند
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۲
متاسفم برای تشریفات ریاست جمهوری.یعنی واقعاً نمی تونن 50 متر فرش قرمز سالم یکرنگ پیدا کنن و مرتب و منظم پهن کنن؟!
