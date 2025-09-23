عکس: سفر رئیس جمهور به سازمان ملل متحد

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی دکتر محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.