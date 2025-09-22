عکس: کودکان مدرسه، امروز در مزارها درس میدهند
آغاز سال تحصیلی، جای خالی شهدای دانشآموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی در کلاسها و مدارس بیش از پیش احساس میشود. مزار این کودکان و دانشآموزان امروز نمادی از دفترهای نیمهتمام و نیمکتهای خالی است و خانوادهها در کنار سنگ مزارشان یاد و خاطره آنها را گرامی میدارند.
