عکس: کودکان مدرسه، امروز در مزارها درس می‌دهند

آغاز سال تحصیلی، جای خالی شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی در کلاس‌ها و مدارس بیش از پیش احساس می‌شود. مزار این کودکان و دانش‌آموزان امروز نمادی از دفترهای نیمه‌تمام و نیمکت‌های خالی است و خانواده‌ها در کنار سنگ مزارشان یاد و خاطره آن‌ها را گرامی می‌دارند.