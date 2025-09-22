En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۰۱۳۹
بازدید: ۳۶۷

عکس: کودکان مدرسه، امروز در مزارها درس می‌دهند

آغاز سال تحصیلی، جای خالی شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی در کلاس‌ها و مدارس بیش از پیش احساس می‌شود. مزار این کودکان و دانش‌آموزان امروز نمادی از دفترهای نیمه‌تمام و نیمکت‌های خالی است و خانواده‌ها در کنار سنگ مزارشان یاد و خاطره آن‌ها را گرامی می‌دارند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
شهدای دانش آموز بهشت زهرا مهر شهید عکس مستند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.