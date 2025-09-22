فریدون مشیری

فریدون مشیری (۱۳۰۵–۱۳۷۹ش) شاعر معاصر ایرانی بود. تحصیلاتش را در تهران و مشهد گذراند و هم‌زمان با کار در وزارت پست و تلگراف، به فعالیت‌های مطبوعاتی پرداخت. نخستین مجموعه شعرش تشنه توفان در ۱۳۳۴ش منتشر شد و شعر معروفش کوچه در ۱۳۳۹ش چاپ شد. مشیری علاقه‌مند به موسیقی ایرانی بود و در برنامه‌های رادیویی نقش داشت. او با اقبال اخوان ازدواج کرد و دو فرزند داشت. فریدون مشیری در ۱۳۷۹ش در تهران درگذشت و به خاطر زبان ساده، گرم و دلنشینش در شعر فارسی معاصر مشهور است.