عکس: دیدار فرمانده کل سپاه با فرمانده کل ارتش

به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، سردار سرلشکر پاسدار «محمد پاکپور» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) با حضور در ستاد فرماندهی ارتش با امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.