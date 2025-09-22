En
کد خبر: ۱۳۳۰۱۲۱
بازدید: ۵۰۵

عکس: دیدار فرمانده کل سپاه با فرمانده کل ارتش

به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، سردار سرلشکر پاسدار «محمد پاکپور» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) با حضور در ستاد فرماندهی ارتش با امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

برچسب‌ها:
محمد پاکپور امیرحاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران فرمانده کل سپاه پاسداران عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
