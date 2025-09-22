قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!

بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی درباره سفر پزشکیان به نیویورک مدعی شد برنامه‌ای چیده شده که پزشکیان و ترامپ دیدار کنند! او مدعی شد قرار است توافق بر غنی سازی صفر و موشکی شود و دوباره برجام بعدی! گفتی است در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ امانوئل مکرون و بوریس جانسون تلاش شدید برای ملاقات حسن روحانی و دونالد ترامپ کرد که ویدیوهای آن را در خبرهای مرتبط می‌توانید ببینید اما روحانی به گفته خودش چون اجازه نداشت، زیر بار نرفت. حسن روحانی گفته بود: «شرط اصلی ترامپ برای توافق با ایران، ملاقات با من بود، من گفتم بگذارید ملاقات کنم اگر هم خراب شد من خراب می‌شوم، به خاطر کشور و ملت به عهده می‌گیرم.» ادعاهای این عضو جبهه پایداری را می‌بینید و می‌شنوید.