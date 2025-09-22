En
یادداشت بالای صفحه
جزئیات دو توافق قریب الوقوع دولت ایران و دولت ترامپ
نبض خبر

قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!

بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی درباره سفر پزشکیان به نیویورک مدعی شد برنامه‌ای چیده شده که پزشکیان و ترامپ دیدار کنند! او مدعی شد قرار است توافق بر غنی سازی صفر و موشکی شود و دوباره برجام بعدی! گفتی است در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ امانوئل مکرون و بوریس جانسون تلاش شدید برای ملاقات حسن روحانی و دونالد ترامپ کرد که ویدیوهای آن را در خبرهای مرتبط می‌توانید ببینید اما روحانی به گفته خودش چون اجازه نداشت، زیر بار نرفت. حسن روحانی گفته بود: «شرط اصلی ترامپ برای توافق با ایران، ملاقات با من بود، من گفتم بگذارید ملاقات کنم اگر هم خراب شد من خراب می‌شوم، به خاطر کشور و ملت به عهده می‌گیرم.» ادعاهای این عضو جبهه پایداری را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر مذاکره پزشکیان و ترامپ ملاقات پزشکیان و ترامپ ویدیو مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسعود پزشکیان دونالد ترامپ ملاقات توافق
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
این بازی ها چیزی از شدت تحریم ها و تورم کم نمیکند.
فرصت از دست رفت، حتی اگر پزشکیان به دیدار ترامپ برود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
واقعا چرا یک عده درس عبرت نمی گیرند؟
مگر در حین مذاکره حمله نکردند؟
چرا خودشون را به کوچه علی چپ میزنند؟
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
ترامپ هیچ وقت این کارنمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
پایداریچی ها در توهم هستند
البته دیدار هم بکند آسمان به زمین نمیاد
شاید در صورتی که این پایداری ها نبودند وضعیت مردم خیلی بهتر بود
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
بااین کارهمانی شدکه امریکااسرائیل میخاستن بکنن
ناشناس
|
Belgium
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
هیچ اتفاقی در نیویورک نخواهد افتاد
صرفا دو طرف همدیگرو به عواقب تهدید میکنن و تحریم ها بر میگرده و در پاییز و زمستون هم احتمالا یک جنگ در پیش داریم و بعد از همه اینها مذاکرات شروع میشه که اون هم معلوم نیست نتیجه بخش باشه پس بهتره با واقعیات زندگی کنیم نه در تخیلات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
یعنی این وضعیت خیلی هم خوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
انشالله بدون حرف پیش انشالله رهبری موافقت فرمایند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
چنین اجازه‌ای داده نشده. بیخود جو سازی نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
کاشکی پایداری کمی درد مردم و ملت را می فهمید
اینها به جای آن که به فکر منافع ملت باشند؛ همیشه خدا به نفع دشمنان کشور اقدام کرده اند.
