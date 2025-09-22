عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ تنگه واشی یا تنگه ساواشی

تنگه واشی (که به آن تنگه ساواشی نیز گفته می‌شود) یک جاذبه گردشگری طبیعی و تاریخی در مسیر جاده هراز، پشت تونل وانا است. نام “واشی” در زبان مازندرانی به معنی چمن است و به دشت‌های چمنی این منطقه اشاره دارد. این تنگه علاوه بر طبیعت دلنشین، میزبان یکی از سه کتیبه معروف دوره قاجار است که به دستور فتحعلی‌شاه قاجار حکاکی شده‌اند. کتیبه‌های دیگر در چشمه‌علی شهرری و کتیبه شکل شاه در جاده هراز قرار دارند. کتیبه تنگه ساواشی با ابعاد 6 در 7 متر، وقایع دوران فتحعلی‌شاه را به تصویر می‌کشد. مهم‌ترین بخش آن، نقش برجسته شکارگاهی است که فتحعلی‌شاه، فرزندانش (عباس میرزا، علی قلی میرزا، علی نقی میرزا) و نوادگانش را در حال شکار با اسب و نیزه نشان می‌دهد.