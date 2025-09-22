En
جنگ افزار

چین ناو هواپیمابر آمریکا را کامل کپی کرد!

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد تمامی فناوری‌های حساس بر روی ناوهای آمریکایی بر روی ناو هواپیمابر جدید چین پیاده سازی شده است. بر اساس این تصاویر چین اولین رزمایش پرتاب و فرود منجنیق را بر روی ناو هواپیمابر «فوجیان» خود با استفاده از جت‌های جنگنده J-15T و J-35 به همراه هواپیمای KJ-600 AEW&C به پایان رساند. این بدان معناست که چین پس از ایالات متحده، دومین کشوری است که یک ناو هواپیمابر مجهز به EMALS یا سیستم پرتاب الکترومغناطیسی هواپیما که هواپیما را یک منجنیق پرتاب می‌کند را به کار می‌گیرد. این تکنولوژی به حدی خاص است که حتی روسیه نیز از آن برخوردار نیست و از سکوی شیب دار روی ناوهایش برای پرتاب استفاده می‌کند. تصاویر تست این تکنولوژی روی ناو فوجیان را می‌بینید.
