اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین (GUR) با انتشار ویدیویی خبر داد که واحد نیروهای ویژه «پریمری» عملیاتی انجام داده که به سه هلیکوپتر چندمنظوره Mi-8 و ایستگاه راداری 55Zh6U «نبو-یو» آسیب رسانده است؛ راداری پیشرفته با طول موج متر که قادر به شناسایی اهداف در فاصله تا 600 کیلومتر و ارتفاع تا 80 کیلومتر است. حملات با استفاده از پهپادهای کاتالان و تاکتیکهای ترکیبی انجام شده است، از جمله استفاده از پهپادهای نوع FPV، نمونههای مشابه «لنسِت» و موشکهای «نپتون»، که نشاندهنده تلاشهای هدفمند نیروهای مسلح اوکراین برای تضعیف سیستم دفاع هوایی روسیه در بخش شمال غربی کریمه است. این اقدامات احتمالاً مرتبط با آمادگی برای خرابکاری یا عملیات فرود احتمالی در شبهجزیره ارزیابی میشوند. منابع روسی به افزایش فعالیت نیروهای اوکراینی در این جهت و نیاز به تقویت اقدامات مقابلهای اشاره میکنند.