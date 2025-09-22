عکس: مناقشه ترکیه و رژیم صهیونیستی بر سر میراث قدس

رژیم صهیونیستی سال‌هاست تلاش می‌کند کتیبه تاریخی سیلوان را که اکنون در موزه باستان‌شناسی استانبول نگهداری می‌شود، از ترکیه بازپس گیرد و آن را به‌عنوان «سندی تاریخی» برای اثبات مالکیت یهودیان بر قدس معرفی کند. اما ترکیه با رد این درخواست‌ها، بر فلسطینی بودن این اثر باستانی و تعلق آن به میراث فرهنگی قدس شرقی تأکید دارد. از نگاه آنکارا، کتیبه سیلوان تنها یک لوح سنگی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و مذهبی فلسطینیان به‌شمار می‌آید؛ به همین دلیل، این موضوع به یکی از نمادین‌ترین کشمکش‌ها میان اسرائیل و ترکیه بر سر قدس تبدیل شده است.