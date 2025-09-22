En
عکس: خشم معترضان نیویورکی از سیاست‌های مهاجرتی ترامپ

ده‌ها معترض با شعارهایی علیه سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی ترامپ، مقابل ساختمان اداره مهاجرت تجمع کردند.بازتاب مستقیم سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه ترامپ که طی سال‌های گذشته اجرا شد. هزاران خانواده تحت فشار قانونی، تهدید به جدایی و اضطراب دائمی قرار گرفته‌اند.

