عکس: خشم معترضان نیویورکی از سیاستهای مهاجرتی ترامپ
دهها معترض با شعارهایی علیه سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ، مقابل ساختمان اداره مهاجرت تجمع کردند.بازتاب مستقیم سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه ترامپ که طی سالهای گذشته اجرا شد. هزاران خانواده تحت فشار قانونی، تهدید به جدایی و اضطراب دائمی قرار گرفتهاند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.