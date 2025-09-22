عکس: یادبود چارلی کرک؛ صحنهای برای نزدیکی ترامپ و ماسک
هزاران نفر در آریزونا گرد هم آمدند تا یاد چارلی کرک را گرامی بدارند؛ چهرهای که نقشی پررنگ در جنبش محافظهکار آمریکا داشت. حضور همزمان دونالد ترامپ و ایلان ماسک در این مراسم، بعدی تازه به آن بخشید و نگاه رسانهها را به خود جلب کرد.
