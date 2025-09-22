عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی و باجناق علی اکبر ناطق نوری در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «تمام امیدم این است که جامعه مدنی بتواند نهاد قدرت را قانع کند تا از طریق گفتگو و مذاکره بتوانیم از تعلیق خارج شویم. اگر تصور کنیم که از طریق تشدید تنش می‌توانیم از تعلیق خارج شویم، این تصور می‌تواند خیلی خیلی به ما لطمه بیشتری بزند. برای خروج از تعلیق نیاز به گفتگوی جامع با امریکا داریم. تا کی می‌خواهید با کشوری که 30 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را دارد، بیش از 37 درصد هزینه‌های نظامی دنیا در سال را انجام می‌دهد درگیر کنی؟ تا کی خودت را به چنین حیوان غول آسایی درگیر کنی؟ باید برویم مسئله را با آمریکا حل کنیم دیگر.» این بخش از اظهارات آخوندی را می‌بینید و می‌شنوید.