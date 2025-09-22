En
تعداد بازدید : 157
کد خبر:۱۳۲۹۹۴۰
نظرات: ۱۱
نبض خبر

تا کی می‌خواهید با حیوان غول آسایی مثل آمریکا درگیر باشید؟!

عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی و باجناق علی اکبر ناطق نوری در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «تمام امیدم این است که جامعه مدنی بتواند نهاد قدرت را قانع کند تا از طریق گفتگو و مذاکره بتوانیم از تعلیق خارج شویم. اگر تصور کنیم که از طریق تشدید تنش می‌توانیم از تعلیق خارج شویم، این تصور می‌تواند خیلی خیلی به ما لطمه بیشتری بزند. برای خروج از تعلیق نیاز به گفتگوی جامع با امریکا داریم. تا کی می‌خواهید با کشوری که 30 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را دارد، بیش از 37 درصد هزینه‌های نظامی دنیا در سال را انجام می‌دهد درگیر کنی؟ تا کی خودت را به چنین حیوان غول آسایی درگیر کنی؟ باید برویم مسئله را با آمریکا حل کنیم دیگر.» این بخش از اظهارات آخوندی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس آخوندی مذاکرات ایران و آمریکا رفع تخاصم با آمریکا ویدیو مذاکره پزشکیان و ترامپ عادی سازی روابط
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
کاملا موافقم و تجربه چند دهه همین را می گوید حتا اگر صاحبان منافع چیز دیگری بگویند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
حالا مذاکره پیش کش ! آیا نباید قاعده‌ عقلانی و شرعی تنش زدایی را در دستور کار قرار داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
1
پاسخ
بیایید منطقی به مسائل نگاه کنیم
آقای آخوندی راهکارت چیه؟ ما که در حین مذاکره بودیم، امتیازهای زیادی هم حاضر بودیم بدیم که جنگ نشه و تحریم لغو بشه، چرا جواب نداد؟
حالا که جواب نداد، از چه طریق دیگری میخواهید مذاکره کنید که جواب بدهد؟
مگر ایران تنش زایی میکند؟ مگر ایران با امریکا درگیر هست؟ آنها هستند که از آن سر دنیا آمده و بی دلیل به ما حمله کردند و تحریم میکنند
راهکارتان چیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
در این که منافع برخی در تنش و تحریم و .... است شکی نیست اما آنها باید این واقعیت را قبول کنند ادامه تنش و تحریم ها و .... دیگر منافعی برای آنها نخواهد داشت و خطرناک است
سلام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
راست میگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
حقوقها را ترمیم یا یکسان بکنید با این حقوقها زجرکش میشویم زندگی نمیکنیم بلکه ذره ذره به سوی مرگ میرویم......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
شما که از درگیری خوب بردی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
حرف کاملا درست
