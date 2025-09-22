En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۹۹۳۲
بازدید: ۷۲۲
نظرات: ۱

عکس: برندگان مسابقه عکاسی اقیانوس 2025، از کفشدوزک‌های دریایی تا نجات وال

برندگان مسابقه عکاسی بین‌المللی اقیانوس سال 2025 (Ocean Photographer of the Year) معرفی شدند و «یوری ایوانوف»، عکاس اهل اندونزی، جایزه اصلی آن را به دست آورد. ایوانوف با ثبت تصویر زنده و منحصربه‌فردی از دو «کفشدوزک دریایی»، توانست از میان بیش از 15 هزار عکس ارسالی از سراسر جهان به مقام نخست دست پیدا کند.

برچسب‌ها:
عکس مستند عکاسی اقیانوس 2025 برندگان عکاسی
نظرات شما
کوروش
Iran (Islamic Republic of)
۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۴
پروردگارا در برابر عظمت بی انتهای خود به ما شرم عطا کن .
