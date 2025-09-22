عکس: برندگان مسابقه عکاسی اقیانوس 2025، از کفشدوزک‌های دریایی تا نجات وال

برندگان مسابقه عکاسی بین‌المللی اقیانوس سال 2025 (Ocean Photographer of the Year) معرفی شدند و «یوری ایوانوف»، عکاس اهل اندونزی، جایزه اصلی آن را به دست آورد. ایوانوف با ثبت تصویر زنده و منحصربه‌فردی از دو «کفشدوزک دریایی»، توانست از میان بیش از 15 هزار عکس ارسالی از سراسر جهان به مقام نخست دست پیدا کند.