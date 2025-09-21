عکس:جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان

جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی، هنر‌های سنتی و سوغات، در محل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین شهر زنجان در حال برگزاری است. این رویداد ملی، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی فرهنگ، هنر و ذائقه‌های اصیل ایرانی به بازدیدکنندگان از سراسر کشور فراهم کرده است. در بخش جشنواره ملی آش ایرانی، انواع آش‌های محلی و سنتی از نقاط مختلف ایران به نمایش گذاشته می‌شود و بازدیدکنندگان می‌توانند با طعم‌ها و آداب غذایی متنوع ایران آشنا شوند.