عکس: شبیهسازی جنگهای امپراتوری روم
علاقهمندان تاریخ در شمال شرقی رومانی با پوشیدن لباسهای سربازان رومی و جنگجویان داسی، نبردهای تاریخی را بازآفرینی کردند. این نمایش شامل مانورهای نظامی، شبیهسازی حمله و دفاع، و اجرای صحنههایی از فتح سرزمینهای رومانی توسط امپراتوری روم بود و جمعیتی از مردم محلی و گردشگران از آن دیدن کردند.
