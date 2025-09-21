En
کد خبر: ۱۳۲۹۹۰۶
بازدید: ۴۲۶

عکس: شبیه‌سازی جنگ‌های امپراتوری روم

علاقه‌مندان تاریخ در شمال شرقی رومانی با پوشیدن لباس‌های سربازان رومی و جنگجویان داسی، نبرد‌های تاریخی را بازآفرینی کردند. این نمایش شامل مانور‌های نظامی، شبیه‌سازی حمله و دفاع، و اجرای صحنه‌هایی از فتح سرزمین‌های رومانی توسط امپراتوری روم بود و جمعیتی از مردم محلی و گردشگران از آن دیدن کردند.

برچسب‌ها:
رومانی فستیوال کارناوال نمایش شبیه سازی امپراتوری روم عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
