عکس: سیستان، سرزمینی از راز‌ها و زیبایی‌ها

سیستان، دیاری پر رمز و راز در شرق ایران، جایی است که تاریخ، فرهنگ و طبیعت به شکلی بی‌نظیر در هم آمیخته‌اند. این سرزمین، با کوه‌ها، دشت‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌های خود، هر گردشگری را به سفری در دل گذشته و زیبایی‌های بکر دعوت می‌کند. از آثار باستانی و تاریخی همچون قلعه‌ها و کاروانسراهای کهن گرفته تا بناهای مذهبی و فرهنگی، هر گوشه سیستان داستانی از زندگی مردمان گذشته و میراث گران‌بهای آنان را روایت می‌کند.