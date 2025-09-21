En
فا
العربیة
العربیة / English
عکس: سیستان، سرزمینی از راز‌ها و زیبایی‌ها

سیستان، دیاری پر رمز و راز در شرق ایران، جایی است که تاریخ، فرهنگ و طبیعت به شکلی بی‌نظیر در هم آمیخته‌اند. این سرزمین، با کوه‌ها، دشت‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌های خود، هر گردشگری را به سفری در دل گذشته و زیبایی‌های بکر دعوت می‌کند. از آثار باستانی و تاریخی همچون قلعه‌ها و کاروانسراهای کهن گرفته تا بناهای مذهبی و فرهنگی، هر گوشه سیستان داستانی از زندگی مردمان گذشته و میراث گران‌بهای آنان را روایت می‌کند.

سیستان
زاهدان
سیستان و بلوچستان
