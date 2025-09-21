نماز خواندن و گریه‌ شراره رخام در خاکسپاری امید جهان

\u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062e\u0627\u06a9\u0633\u067e\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u0634\u0631\u0627\u0631\u0647 \u0631\u062e\u0627\u0645 \u0628\u0627 \u0686\u0634\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0634\u06a9\u200c\u0628\u0627\u0631 \u0648 \u0646\u0645\u0627\u0632\u06cc \u0622\u0631\u0627\u0645\u060c \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0647 \u0639\u0645\u06cc\u0642 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062b\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.