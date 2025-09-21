En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
نماز خواندن و گریه‌ شراره رخام در خاکسپاری امید جهان
کد خبر:۱۳۲۹۸۵۶
کد خبر:۱۳۲۹۸۵۶
194 بازدید
نبض خبر

نماز خواندن و گریه‌ شراره رخام در خاکسپاری امید جهان

در مراسم خاکسپاری امید جهان، شراره رخام با چشمانی اشک‌بار و نمازی آرام، لحظاتی از اندوه عمیق خود را در برابر دوربین‌ها ثبت کرد. این لحظات را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شراره رخام امید جهان ویدیو
اخبار مرتبط
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
تصاویر درون منزل امید جهان پس از فوتش
تصاویری هنرمندان مشهور در ختم امید جهان
عکس دسته‌جمعی چهره‌ها در مراسم ختم امید جهان
عکس:مراسم تشییع پیکر امید جهان
ناگفته‌های جنجالی امید جهان از واکنش به شهادت حاج قاسم تا اولین کنسرت بعد از اعتراضات
حرف‌های تلخ و دردآور مادر امید جهان
پیش‌بینی تکان دهنده امید جهان از زمان مرگش
نگاهی به زندگی و رزومه امید جهان
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
تصاویر بدرقه شبانه پیکر «امید جهان» در بم
امید جهان، خواننده جوان پاپ درگذشت
سکته قلبی شدید خواننده جوان/ امید جهان در آی سی یو
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟