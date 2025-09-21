نطق قابل تامل درباره اسنپ بک در شبکه خبر

اظهارات تازه معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه درباره اسنپ بک در شبکه خبر مورد توجه قرار گرفته است. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت: «27 سپتامبر مکانیسم ماشه فعال می‌شود اما‌در این تاریخ هنوز می‌تواند قطعنامه دیگری به رای گذاشته شود. وقتی می‌توانیم بگوییم شورای امنیت چیزی را مصوب کرده که همه اعضای دائم با آن موافق باشند و چون قطعنامه فعلی 2 مخالف دارد نمی‌تواند قطعنامه تلقی شود! آن ‌چیزی که با اسنپ‌بک برمی‌گردد از نظر حقوقی قطعنامه شورای امنیت نیست. تحریم‌های شورای امنیت در برابر تحریم‌های آمریکا بسیار کوچک است. واکنش‌ها به تحریم صرفا در بازارهای غیررسمی و کم عمق و بصورت هیجانی اتفاق افتاده و تحریم‌کنندگان با برنامه‌ریزی بدنبال ایجاد بسته‌های روانی و سیاست‌های رسانه‌ای هستند. خبرهای اسنپ بک چیزهایی نیست که بازار را به هم بریزد؛ شورای امنیت در فاصله 30 روز تا بازگشت تحریم ها کارهای مثبتی هم می‌تواند انجام دهد.»