مجری صداوسیما: به جای معرکه گیری سر فیلترشکن...
کد خبر:۱۳۲۹۶۶۸
مجری صداوسیما: به جای معرکه گیری سر فیلترشکن...

محمد جعفر خسروی مجری شبکه سه در اظهاراتی قابل تامل گفت: «به جای معرکه‌گیری سر فیلترشکن به وضعیت اجاره خونه و دغدغه‌های اصلی مردم برسید!» اظهارات این مجری را می‌بینید و می‌شنوید.
