سوت

سنگ تمام علیرضا منصوریان برای خارجی‌های استقلال

در حالی که قبلاً هشدار داده شده بود جذب اکثر بازیکنان استقلال توسط یک دلال دردسرساز خواهد بود، حالا با نتایج استقلال این ماجرا بالا گرفته است. پس از انتقاد بازیکنان استقلال از خریدهای خارجی استقلال که توسط مدیران باشگاه انجام شده و اگرچه سوابق خوبی دارند اما انتهای دوران بازیکنی‌شان است، علیرضا منصوریان وارد صحنه شد و به دفاع تمام قد از این خریدها پرداخت که معنای خاصی دارد. او از محمدرضا آزادی که از این خریدهای میلیون دلاری انتقاد کرده بود، سوال کرد: «چند سال باید افتخار کسب می‌کردی که کنار منیر الحدادی بازی کنی؟ به چه اجازه‌ای از بازیکنان خارجی و مدیران تیم انتقاد می‌کنید؟ چگونه می‌شود که نازون مقابل کاستاریکا هت‌تریک می‌کند اما اینجا نمی‌تواند؟» اظهارات منصوریان را می‌بینید و می‌شنوید.
