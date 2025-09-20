عکس: جشنواره «نوروز زراعی» در روستای دیرستان

دومین جشنواره «نوروز زراعی»، جمعه (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) با هدف معرفی فرهنگ، آیین‌ها و ظرفیت‌های روستای دیرستان جزیره قشم و ایجاد زمینه‌ای برای توسعه گردشگری فرهنگی و کشاورزی پایدار برگزار شد. این جشنواره شامل برنامه‌های همچون «سِوِندبافی»، «مُغ پازیدَن» (بالا رفتن از نخل)، مراسم «رزیف» (عضوا)، بازی «دبه‌یا» توسط کودکان، «ذاگر»، «لیوا»، «عودنوازی»، «جفتی‌نوازی»، «نمایش بُز» و «درخت آسوریک»، مراسم «گاو آهن» و «حلوا پزان» است.