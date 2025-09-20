عکس: ضبط ویلای لوکس متهم ردیف اول چای دبش
رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیتالمال بازگشت.
نظرات شما
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱
خدا وکیلی نرخ می گذارید بدهی پاس شود یعنی ارزش معاملاتی لین ساختمان 4 همت است؟
ناشناس
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۱
به بیت المال برگشت رو بیشتر توضیح بده یعنی چی الان همه مردم نوبتی میتونن از این کاخ استفاده کنن؟؟؟
رضا
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶
4 هزار میلیارد تومان برای یک ویلای 8هزار متری می شود متری 500 میلیون تومان.
چنین چیزی امکان ندارد. مگر اینکه ویلا در منطقه یک تهران مثلا نیاوران باشد.
لطفاً برای رد مال، چنین ارقام غیرواقعی را اعلام نکنید
چنین چیزی امکان ندارد. مگر اینکه ویلا در منطقه یک تهران مثلا نیاوران باشد.
لطفاً برای رد مال، چنین ارقام غیرواقعی را اعلام نکنید