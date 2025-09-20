عکس: ضبط ویلای لوکس متهم ردیف اول چای دبش

رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیت‌المال بازگشت.