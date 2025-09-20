عکس: رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان - کرواسی ۲۰۲۵
در پایان رقابت های ۴ وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان در کرواسی، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم نیز صاحب مدال نقره جهان شد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس ورزشی رقابت های کشتی فرنگی کرواسی زاگرب 2025 قهرمانی جهان ایران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.