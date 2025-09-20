عکس: از شفیعی کدکنی تا علی ربیعی در تشییع ثمینه باغچه‌بان

مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد «ثمینه باغچه‌بان» نویسنده کودک و نوجوان و پیشکسوت آموزش کودکان ناشنوا، صبح جمعه از مقابل مدرسه ناشنوایان تهران برگزار شد. در این مراسم جمعی از شاگردان مرحوم باغچه بان، «شفیعی کدکنی» شاعر، «علی ربیعی» دستیار رئیس جمهور در امور اجرایی و پیشکسوتان آموزش ناشنوایان حضور داشتند.