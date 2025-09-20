En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۹۵۰۶
بازدید: ۴۳۶

عکس: از شفیعی کدکنی تا علی ربیعی در تشییع ثمینه باغچه‌بان

مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد «ثمینه باغچه‌بان» نویسنده کودک و نوجوان و پیشکسوت آموزش کودکان ناشنوا، صبح جمعه از مقابل مدرسه ناشنوایان تهران برگزار شد. در این مراسم جمعی از شاگردان مرحوم باغچه بان، «شفیعی کدکنی» شاعر، «علی ربیعی» دستیار رئیس جمهور در امور اجرایی و پیشکسوتان آموزش ناشنوایان حضور داشتند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ثمینه باغچه‌بان علی ربیعی شفیعی کدکنی تشیع جنازه ناشنوایان نویسنده کودکان و نوجوانان عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.