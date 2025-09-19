En
کد خبر:۱۳۲۹۴۶۲
1903 بازدید
نبض خبر

لحظات تایید بازگشت تحریم‌های شورای امنیت + زیرنویس

در چارچوب اجرای مراحل مکانیزم ماشه یا اسنپ بک، امروز قطعنامه تداوم تعلیق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به رای گذاشته شد. 9 عضو شورای امنیت به تداوم تعلیق را ندادند، 4 عضو به تعلیق تحریم‌ها رای دادند و 2 عضو نیز رای ممتنع دادند و بدین ترتیب در صورت عدم ارائه قطعنامه تعلیق تحریم‌ها طی 9 رای آینده (که اگر از سوی غرب نباشد توسط این کشورها وتو خواهد شد) اسنپ بک از 9 روز دیگر به شکل کامل اجرا می‌شود و تحریم‌ها بازمی‌گردد. لحظات تایید بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
