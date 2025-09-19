En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۹۴۲۴
بازدید: ۵۲۹

عکس:کره شمالی، نظارت کیم جونگ اون بر پرواز پهپادهای انتحاری و شناسایی

نظارت رهبر کره شمالی، بر آزمایش‌های موفقیت‌آمیز پرواز هواپیماهای شناسایی IL-76 A-50 AEW استراتژیک و پهپادهای تهاجمی تاکتیکی سری “کیم سونگ” (Geumseong) هستند که توسط مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های داخلی توسعه یافته و تولید شده‌اند.او همچنین دستور تلاش برای توسعه سریع فناوری هوش مصنوعی که به تازگی معرفی شده و گسترش و تقویت قابلیت‌های تولید پهپاد را صادر کرد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل کره شمالی‌ کیم جونگ اون پهپاد‌ آزمایش
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.