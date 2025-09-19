تصاویر درگیری حجاب در کاخ مرمر که جنجالی شد

ویدیویی از درگیری عوامل حفاظت کاخ مرمر رامسر با مردم طی روزهای اخیر در فضای مجازی بحث برانگیز شده است. انصار نیوز درباره این ویدیو گزارش داد: «یک خبرنگار در رامسر درباره‌ی ویدیوی منتشر شده از درگیری در کاخ مرمر این شهر گفت: آنچه رخ داده مربوط حدود به یک هفته قبل است؛ با تذکر حجاب مامور حراست و هل دادن یکی از افراد شروع شد اما در نهایت به آشتی دو طرف رسید! شاهدان عینی این حادثه اینطور روایت کردند که درگیری تقریباً یک هفته‌ی پیش اتفاق افتاده است. افراد بازدیدکننده از مشهد آمده بودند. مامور حراست زمان ورود به موزه به خانمی در این جمع تذکر میدهد که باتوجه به اداری بودن فضای موزه حجابش را رعایت کند. خانم هم می‌پذیرد. وقتی وارد می‌شوند شال خانم از سرش می‌افتد. مامور حراست خانم را هل می‌دهد که چرا رعایت نمی‌کنید؟! درگیر می‌شوند و درنهایت پلیس می‌آید. طرفین دعوا با گفتگو به آشتی و مصالحه می‌رسند. حتی پلیس گزارشی که نوشته بود را هم پاره می‌کند طوری که انگار اصلاً اتفاقی نیفتاده است!» این ویدیو را می‌بینید.