امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!

امیر احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش تاکید کرد: «من صادقانه می‌خواهم به شما بگویم. ما (از حمله اسرائیل) دچار شوک شدیم. دچار بهت شدیم. به قول شما امروزی‌ها هنگ کردیم. خدا شاهده من صادقانه بگم. بگذار پخش بشه. همه هنگ کردیم. اینقدر به همه شوک وارد شد. کسی که ما رو بیدار کرد، کسی که ما رو احیا کرد، کسی که به این تن خسته ما روح داد، جون داد، انرژی داد و ما رو هدایت کرد تدبیر مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خمینی بود... به والله اگر تدبیر رهبری نبود معلوم نبود سرنوشت کشور چه شود...» توضیحات کامل این فرمانده ارتش را می‌بینید و می‌شنوید.