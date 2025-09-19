کانال 12 اسرائیل مانع حمله اسرائیل به ایران را فاش کرد

کانال 12 رژیم صهیونیستی فاش کرد: «جنگ با ایران موجودی ذخایر موشک‌های پدافندی اسرائیل را تمام کرده و اکنون ذخایر موشک‌های خیتس یا همان آرو (پیکان) به دلیل مقابله با موشک‌های بالستیک ایران خالی شده و به دلیل دعواهای سیاسی چه بسا ما دیگر چنین موشک‌هایی را به این زودی در اختیار نخواهیم داشت! این موشک‌‌ها برای تأمین امنیت اسرائیلی‌ها اهمیت بسیار بالایی دارد. در این گزارش اشاره شده دولت با شرکت‌های نظامی برای تولید انبوه موشک‌های پدافندی برد بلند توافق کرده اما به دلیل اختلافات در کابینه مدیر مربوط برای تولید منصوب نشده و به همین تولید آغاز نشده است. به همین دلیل این کمپانی‌ها به سیستم قضایی اسرائیل شکایت کرده‌اند!» جزئیات بیشتر را می‌بینید و می‌شنوید.