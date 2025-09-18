En
عکس: آتش‌سوزی مجتمع تجاری، مسکونی در سبزوار

یک مجتمع تجاری، مسکونی در سبزوار روز پنجشنبه دچار آتش‌سوزی گسترده شد؛ بلافاصله تیم‌های آتش نشانی و دستگاههای خدمات رسان در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.فرماندار ویژه سبزوار از افزایش مصدومان ساکن در ساختمان به ۵۱ نفر تا ساعت ۱۶ خبر داد و گفت بعضی از آن‌ها تا بعدازظهر مرخص می‌شوند و خوشبختانه حادثه فوتی نداشته است.

آتش سوزی سبزوار عکس‌ عکس خبری عکس استانها
