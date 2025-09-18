En
فا
En العربیة
العربیة / English
عکس: دختران موی‌تای ایران در ابوظبی طلایی شدند
کد خبر: ۱۳۲۹۳۲۴
بازدید: ۲

عکس: دختران موی‌تای ایران در ابوظبی طلایی شدند

رومینا دشتی و صبا حشمتی، با درخشش در بخش وای‌کرو، دو مدال طلا را برای ایران به ارمغان آوردند. روی سکوی قهرمانی در کنار مربی پرتلاش‌شان شاه‌صنم صدیقی، لحظه‌ای ماندگار برای موی‌تای ایران رقم خورد.رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان با حضور بیش از ۱۲۰۰ ورزشکار از ۱۰۰ کشور جهان تا ۲۹ شهریورماه در ابوظبی امارات ادامه دارد.

برچسب‌ها:
تک عکس عکس ورزشی موی تای جمهوری اسلامی ایران موی تای
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.