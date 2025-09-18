عکس: دختران مویتای ایران در ابوظبی طلایی شدند
رومینا دشتی و صبا حشمتی، با درخشش در بخش وایکرو، دو مدال طلا را برای ایران به ارمغان آوردند. روی سکوی قهرمانی در کنار مربی پرتلاششان شاهصنم صدیقی، لحظهای ماندگار برای مویتای ایران رقم خورد.رقابتهای مویتای قهرمانی جوانان جهان با حضور بیش از ۱۲۰۰ ورزشکار از ۱۰۰ کشور جهان تا ۲۹ شهریورماه در ابوظبی امارات ادامه دارد.
