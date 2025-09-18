عکس: دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانواده آتشنشان شهید رضا فخریان
آیت الله احمد مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی، شامگاه سهشنبه ٢۵ شهریور ١۴٠۴ ضمن حضور در منزل شهید رضا فخریان که حین انجام وظیفه و عملیات اطفای حریق یک کارگاه مبلسازی در مشهد دچار حادثه و به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد.
برچسبها:آتشنشان شهید رضا فخریان شهید آتش نشان مشهد عکس خبری
