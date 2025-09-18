En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۹۳۰۴
بازدید: ۴۶۶

عکس: موزه اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

موزه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در جنب گنجینه نسخ خطی، در طبقه چهارم کتابخانه واقع شده است. این موزه در ۲۵ آذر ۱۳۹۷ گشایش یافت. در این موزه برخی آثار و اشیا به جای مانده از تاریخ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد گردآوری شده و تصاویر برخی شخصیت‌ها برروی دیوار‌ها و برخی اسناد در ویترین‌ها به نمایش داده شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موزه موزه ها دانشگاه تهران عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.