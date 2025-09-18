عکس: موزه اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
موزه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در جنب گنجینه نسخ خطی، در طبقه چهارم کتابخانه واقع شده است. این موزه در ۲۵ آذر ۱۳۹۷ گشایش یافت. در این موزه برخی آثار و اشیا به جای مانده از تاریخ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد گردآوری شده و تصاویر برخی شخصیتها برروی دیوارها و برخی اسناد در ویترینها به نمایش داده شده است.
