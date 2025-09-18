شاهکار پیاتزا را ببینید؛ بهترین ویدیو چک تاریخ والیبال

تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی قهرمانی جهان، برابر فیلیپین میزبان به میدان رفت؛ مسابقه‌ای که به یکی از عجیب‌ترین بازی‌های تاریخ والیبال ایران تبدیل شد. شاگردان آلبرتو پیاتزا پس از شکست غیرمنتظره مقابل مصر و پیروزی برابر تونس، برای صعود نیاز به نتیجه در این دیدار حساس داشتند. از سوی دیگر فیلیپین نیز با یک برد و یک باخت، از جو فوق‌العاده سالن مانیل نهایت بهره را می‌برد و با حمایت پرشور تماشاگرانش وارد زمین شد. در شرایطی که تیم ملی فیلیپین در ست پنجم موفق شد با یک دفاع به امتیاز 20 رسیده و پیروز مسابقه شود، اما یک درخواست ویدیو چک باعث شد تا شاگردان پیاتزا به بازی برگشته و در نهایت ایران پیروز مسابقه باشد.