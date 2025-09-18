En
کد خبر:۱۳۲۹۲۷۸
کد خبر:۱۳۲۹۲۷۸
568 بازدید
نبض خبر

فلان نهاد هزار میلیارد برای مسلمان کردن هزینه می‌کند، بعد دانشمند ما...

حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به دکان‌هایی به اسم دین راه افتاده، می‌گوید: «فلان نهاد بیش از هزار میلیارد در سال بودجه می‌گیرد و می خواهد ژاپنی‌ها را مسلمان کند؛ اینها در طول 6 سال یک نفر را مسلمان کرده بودند، بعدا فهمیدیم آن فرد ژاپنی هم نیست. فقط هزینه جایی که اجاره کردند ماهی 20 هزار دلار بود. بعد در همان ژاپن برای فوت دانشمند ما در سفارت مراسم گرفتند که فهمیدیم به دین آنها درآمده و جسدش را سوزانده‌اند!» به اعتقاد این نماینده ادوار مجلس این نوع هزینه بیت المال حرام است. روایت فلاحت پیشه را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حشمت الله فلاحت پیشه ویدیو جامعه المصطفی العالمیه
