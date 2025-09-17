تصاویر تست پدافند لیزری اسرائیل

وزارت دفاع رژیم اسرائیل با انتشار ویدیویی مدعی شد سیستم رهگیری لیزری «پرتو آهنین» توسعه و آزمایش نهایی را به پایان رسانده و تا پایان سال میلادی به ارتش رژیم صهیونیستی تحویل داده خواهد شد. وزارت جنگ اسرائیل نام این سامانه را از «ماگن اور» (سپر نور) به «اور ایتان» (نور ایتان) تغییر داد؛ نام ایتان اوستر، فرمانده ۲۲ ساله واحد کماندویی «اگوز» صورت گرفت که در اکتبر 2024 در جریان تجاوز این رژیم به جنوب لبنان در درگیری با نیروهای حزب‌الله کشته شد. ویدیویی که از تست این سلاح منتشر شده و می‌بینید از رهگیری چند خمپاره، راکت و پهپاد برد کوتاه حکایت دارد و عملکرد این سامانه در حملات فوجی و همچنین در شرایط آب و هوایی بارانی و ابری مشخص نیست.