En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۹۰۹۲
بازدید: ۱۰۴۸

عکس: آغاز تهاجم زمینی اسرائیل؛ کوچ اجباری فلسطینی‌ها

با ورود تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی به غزه، موج تازه‌ای از آوارگی شکل گرفته است؛ هزاران خانواده فلسطینی ناچار شدند خانه‌ها و محله‌های خود را ترک کنند و در جستجوی پناهگاهی امن، بار دیگر به راه‌های پرخطر پناه ببرند. این در حالی است که سکوت سازمان ملل در برابر ادامه بحران، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت جامعه جهانی برانگیخته و همزمان نگاه‌ها به نقش و وظیفه کشورهای مسلمان برای حمایت عملی از مردم فلسطین دوخته شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
غزه حمله زمینی به غزه رژیم صهیونیستی علیه غزه مردم غزه فرار عکس بین الملل جهان اسلام
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.