عکس: آغاز تهاجم زمینی اسرائیل؛ کوچ اجباری فلسطینیها
با ورود تانکها و نیروهای اسرائیلی به غزه، موج تازهای از آوارگی شکل گرفته است؛ هزاران خانواده فلسطینی ناچار شدند خانهها و محلههای خود را ترک کنند و در جستجوی پناهگاهی امن، بار دیگر به راههای پرخطر پناه ببرند. این در حالی است که سکوت سازمان ملل در برابر ادامه بحران، پرسشهای جدی درباره مسئولیت جامعه جهانی برانگیخته و همزمان نگاهها به نقش و وظیفه کشورهای مسلمان برای حمایت عملی از مردم فلسطین دوخته شده است.
