عکس: استقبال سلطنتی از ترامپ در بریتانیا، همزمان با موج خشم مردمی در خیابان‌ها

در حالی‌که شاه چارلز سوم در قلعه تاریخی ویندزور با رژه نظامی و تشریفات سلطنتی از دونالد ترامپ استقبال کرد، بیرون دیوارهای قلعه صحنه‌ای کاملاً متفاوت رقم خورد؛ هزاران معترض با پلاکاردها و شعارهای تند علیه سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا گردهم آمدند. تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده پلیس نیز نتوانست مانع انعکاس خشم عمومی شود؛ خشم مردمی که مراسم پرزرق‌وبرق سلطنتی را نشانه‌ای از بی‌توجهی به اعتراضات و ارزش‌های دمکراتیک تلقی می‌کردند.