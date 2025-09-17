عکس: استقبال سلطنتی از ترامپ در بریتانیا، همزمان با موج خشم مردمی در خیابانها
در حالیکه شاه چارلز سوم در قلعه تاریخی ویندزور با رژه نظامی و تشریفات سلطنتی از دونالد ترامپ استقبال کرد، بیرون دیوارهای قلعه صحنهای کاملاً متفاوت رقم خورد؛ هزاران معترض با پلاکاردها و شعارهای تند علیه سیاستهای رئیسجمهور آمریکا گردهم آمدند. تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده پلیس نیز نتوانست مانع انعکاس خشم عمومی شود؛ خشم مردمی که مراسم پرزرقوبرق سلطنتی را نشانهای از بیتوجهی به اعتراضات و ارزشهای دمکراتیک تلقی میکردند.
