بچه دار شوید، حقوق بگیرید

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «به مادران دارای فرزند متولد شده از ابتدای سال 1405 به مدت دو سال، ماهانه دو میلیون تومان پرداخت می‌شود.» جزئیات را از زبان عبدالحسین خسروپناه می‌بینید و می‌شنوید.