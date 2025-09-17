En
تعداد بازدید : 22
کد خبر:۱۳۲۹۰۱۲
235 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

بچه دار شوید، حقوق بگیرید

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «به مادران دارای فرزند متولد شده از ابتدای سال 1405 به مدت دو سال، ماهانه دو میلیون تومان پرداخت می‌شود.» جزئیات را از زبان عبدالحسین خسروپناه می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
1
1
پاسخ
ماهی 2 ملیون پول پوشک بچه هم نمیشه!
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
1
پاسخ
بچه با پول نمیاد
شکم باید سیر بشه پوشاک و و آینده باید داشته باشه دانشگاه و کار و مسکن البته شما متوجه نمیشید چون همه رو دارید ولی مردم نه
ویدیوهای مرتبط
