جنگ دوازده روز تقابل دانش شرق و غرب بود!

حسن روحانی در کتابخانه ملی گفت: «آنچه در این جنگ 12 روزه دیدیم، تقابل بین دانش شرق و غرب بود. آنچه در بخش نظامی داریم برخی بومی و برخی غربی است اما عمدتاً شرقی است. آن‌ها که به ناحق، ظالمانه و جنایتکارانه با ما جنگیدند، در بالاترین سطح از تکنولوژی غربی استفاده کردند. از دید علمی، جنگ ۱۲ روزه، جنگ جهانی سوم در سطح بسیار محدود و کوچک بود. شرقی‌ها و غربی‌ها دیدند چه دارند، ما دیدیم کجا توانستیم به دشمنان‌مان ضربه بزنیم و متأسفانه آن‌ها کجا توانستند به ما ضربه بزنند.» سخنان کامل رئیس جمهور پیشین را می‌بینید و می‌شنوید.