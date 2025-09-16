عکس:اهدای کاپ قهرمانی به تیم ایران در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان - کرواسی ۲۰۲۵
در روز پایانی رحمان عموزاد در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم برابر «کوتارو کیوکا» دارنده مدال طلای المپیک از ژاپن پیروز شد و امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم برابر «کایل اسنایدر» از آمریکا به مدال نقره بسنده کرد.
برچسبها:عکس ورزشی کشتی آزاد قهرمانی جهان کرواسی زاگرب
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۵
ناشناس
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵
سلام و درود خدا بر دولتمردان کشتی که حق زحمات شبانه روزی خود را با قهرمانی گرفتید حق نگهدارتان،از اینکه دل رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و دل مردم عزیز ایران اسلامی را شاد کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم.
ناشناس
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۴
سلام من خیلی خوشحال شدم دستشون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید مبارک باشه از آقای دبیر و مربی کشتی تشکر تشکر دل ملت ایران را شاد کردید
حجتالا
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵
سلام خدا یارویاور قهرمانان ایرانزمین باشد.البته وسلامت باشنددرچنین موقعیتی که دنیا باما سرجنگ داردهمت شما عزیزان میطلبید که پوزه بدخواهان رابه خاک بمالید
سامان
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۹
ممنون خسته نباشید دل مردم ایران رو شاد کردید شاد بمانید انشالله
ناشناس
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹
سپاس از قهرمانان عزیزمان با این رفتار شایسته توام با معنویت حق ایرانی و شیعه را ادا نمودی
در سایه اهلبیت(ع) عزتمندی روز افزون برایتان آرزو می کنم
