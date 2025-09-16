En
عکس:اهدای کاپ قهرمانی به تیم ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان - کرواسی ۲۰۲۵

در روز پایانی رحمان عموزاد در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم برابر «کوتارو کیوکا» دارنده مدال طلای المپیک از ژاپن پیروز شد و امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم برابر «کایل اسنایدر» از آمریکا به مدال نقره بسنده کرد.

برچسب‌ها:
عکس ورزشی کشتی آزاد قهرمانی جهان کرواسی زاگرب
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۵
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵
سلام و درود خدا بر دولتمردان کشتی که حق زحمات شبانه روزی خود را با قهرمانی گرفتید حق نگهدارتان،از اینکه دل رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و دل مردم عزیز ایران اسلامی را شاد کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم.
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۳
مبارک باشه انشاءالله
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱
سلام خسته نباشی قهرمان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۲
مبارک انشالله
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۴
سلام من خیلی خوشحال شدم دستشون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید مبارک باشه از آقای دبیر و مربی کشتی تشکر تشکر دل ملت ایران را شاد کردید
علی
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۵
خدا بهتون عزت بده بحق حسین علیه السلام
حجتالا
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵
سلام خدا یارویاور قهرمانان ایران‌زمین باشد.البته وسلامت باشنددرچنین موقعیتی که دنیا باما سرجنگ داردهمت شما عزیزان می‌طلبید که پوزه بدخواهان رابه خاک بمالید
سامان
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۹
ممنون خسته نباشید دل مردم ایران رو شاد کردید شاد بمانید انشالله
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹
سپاس از قهرمانان عزیزمان با این رفتار شایسته توام با معنویت حق ایرانی و شیعه را ادا نمودی
در سایه اهل‌بیت(ع) عزتمندی روز افزون برایتان آرزو می کنم
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹
چند روز پرخاطره و دل انگیز برای ما بوجود اوردید.شجاعانه در مقابل حریف ظاهر شدید به عشق ما ملت.خدا نگهدارتان.فدراسیون نشان که مسیرش درست است.اما همدلی شما برای چه ارمغانی اورد.کشتی فقط امریکا نبود.روسیه در غالب کشورها شرکت کرده بودند و ما قهرمان شدیم
