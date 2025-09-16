اهدای کاپ قهرمانی به تیم ایران در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان - کرواسی 2025
در روز پایانی رحمان عموزاد در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم برابر «کوتارو کیوکا» دارنده مدال طلای المپیک از ژاپن پیروز شد و امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم برابر «کایل اسنایدر» از آمریکا به مدال نقره بسنده کرد.
برچسبها:عکس ورزشی کشتی آزاد قهرمانی جهان کرواسی زاگرب
