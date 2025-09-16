En
فا
کد خبر: ۱۳۲۸۸۸۵
بازدید: ۳۶۵

آیین استقبال از کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم

همزمان با بیست و سومین روز از ماه ربیع الاول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها به شهر مقدس قم، آئین استقبال از کاروان نمادین این واقعه تاریخی و معنوی صبح امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور گسترده مردم، زائران و خادمان آن حضرت برگزار شد.

برچسب‌ها:
عکس خبری حضرت معصومه سلام الله علیها سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه قم
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
