کد خبر: ۱۳۲۸۸۶۸
بازدید: ۲
کد خبر: ۱۳۲۸۸۶۸
بازدید: ۲

بزرگترین عکس اپستین جهان، هدیه بریتانیایی‌ها به ترامپ در ویندزور

یک گروه فعال در بریتانیا، پیش از سفر دونالد ترامپ، تصویری عظیم و بیش از ۵۰ فوتی از او در کنار جفری اپستین را مقابل قلعه ویندزور به نمایش گذاشت. این اقدام که توسط گروه «همه از ایلان متنفرند» و با کمک‌های مردمی صورت گرفته، بزرگترین عکس اپستین در جهان لقب گرفته است.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
