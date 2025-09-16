بزرگترین عکس اپستین جهان، هدیه بریتانیاییها به ترامپ در ویندزور
یک گروه فعال در بریتانیا، پیش از سفر دونالد ترامپ، تصویری عظیم و بیش از ۵۰ فوتی از او در کنار جفری اپستین را مقابل قلعه ویندزور به نمایش گذاشت. این اقدام که توسط گروه «همه از ایلان متنفرند» و با کمکهای مردمی صورت گرفته، بزرگترین عکس اپستین در جهان لقب گرفته است.
برچسبها:تک عکس سفر ترامپ به انگلیس جفری اپستین
