بزرگترین عکس اپستین جهان، هدیه بریتانیایی‌ها به ترامپ در ویندزور

یک گروه فعال در بریتانیا، پیش از سفر دونالد ترامپ، تصویری عظیم و بیش از ۵۰ فوتی از او در کنار جفری اپستین را مقابل قلعه ویندزور به نمایش گذاشت. این اقدام که توسط گروه «همه از ایلان متنفرند» و با کمک‌های مردمی صورت گرفته، بزرگترین عکس اپستین در جهان لقب گرفته است.