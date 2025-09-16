ادعای برکناری احمدی نژاد پس از قهر و تعیین کفیل!

عباس امیریفر؛ مشاور سابق دولت احمدینژاد با بیان جزئیاتی از قهره دوازده روزه محمود احمدی نژاد، به ملاقات احمدی نژاد با رهبر انقلاب در آن ایام اشاره میکند که احمدی نژاد گفته بوده، استعفاء میدهد و انتظار داشته مردم به خیابان بریزند. گفت: «مجلس غیر علنی به عدم کفایت احمدی نژاد رای داد که محسن رضایی کفیل ریاست جمهوری و جایگزین احمدینژاد شود!» این ادعا خلاف واقع به نظر میرسد چرا که مجلس توان عدم کفایت احمدی نژاد را داشته اما امکان تعیین کفیل ندارد، چرا که طبق اصل 131 قانون اساسی، معاون اول رئیس جمهور در چنین شرایطی دولت را تا زمان برگزاری انتخابات اداره میکند و در صورت فوت یا استعفای معاون اول، شخصی که رهبر انقلاب تعیین میکند دولت را اداره میکند. ادعاهای امیری فری درباره مکالمه احمدی نژاد با رهبری و اتفاقات دیگر را میبینید و میشنوید.