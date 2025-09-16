En
کد خبر: ۱۳۲۸۸۱۰
بازدید: ۵۲۸

تظاهرات بی‌سابقه در لندن علیه مهاجران

در آستانه سفر دونالد ترامپ، تظاهرات بی‌سابقه ضد مهاجر با حضور بیش از ۱۱۰ هزار نفر روز شنبه خیابان‌های لندن را فرا گرفت؛ اعتراضی که پلیس آن را یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های سال‌های اخیر توصیف کرد. این تجمع همزمان با ورود رئیس‌جمهور آمریکا به بریتانیا برگزار شد و در بخش‌هایی از شهر به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی انجامید و به بازداشت چند نفر منتهی شد.

مهاجران لندن انگلستان تظاهرات لندن عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
