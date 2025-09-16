عکس:مراسم تشییع پیکر امید جهان
مراسم تشییع پیکر امید جهان، خواننده موسیقی پاپ سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور جمعی از هنرمندان و دوستداران این هنرمند در مقابل تالار وحدت برگزار شد.
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸
واقعا خجالت نمیکشید در مراسم دفن هم دنبال مد هستید،خجالت نمیکشید حجاب ندارید
ندا
۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۰
روحش شاد و یادش گرامی باد.خیلی بعضی آهنگ هاش رو دوست داشتم.خیلی شاد می خوند.جاش خیلی خالی.خداکند به مادر و خانواده اش صبر عنایت فرماید