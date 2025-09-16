En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۸۸۰۷
بازدید: ۱۱۰۹۱
نظرات: ۴

عکس:مراسم تشییع پیکر امید جهان

مراسم تشییع پیکر امید جهان، خواننده موسیقی پاپ سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور جمعی از هنرمندان و دوست‌داران این هنرمند در مقابل تالار وحدت برگزار شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
امید جهان عکس تشییع موسیقی
اخبار مرتبط
حرف‌های تلخ و دردآور مادر امید جهان

حرف‌های تلخ و دردآور مادر امید جهان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸
واقعا خجالت نمیکشید در مراسم دفن هم دنبال مد هستید،خجالت نمیکشید حجاب ندارید
پاسخ
11
12
ندا
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۰
روحش شاد و یادش گرامی باد.خیلی بعضی آهنگ هاش رو دوست داشتم.خیلی شاد می خوند.جاش خیلی خالی.خداکند به مادر و خانواده اش صبر عنایت فرماید
پاسخ
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۴
روحش شاد
پاسخ
0
0
روح الله یوسفی
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۶
یادش بخیر یکی از ویدئو آهنگ های امید خان رو توی پیج اینستام پست کردم و ایشون رو هم تگ کردم
یه ربع بعدش هم پستمو لایک کرد هم کامنت تشکر برام فرستاد??
خداحافظ خواننده دوست داشتنی
پاسخ
0
0