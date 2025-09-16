عکس:مراسم تشییع پیکر امید جهان

مراسم تشییع پیکر امید جهان، خواننده موسیقی پاپ سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور جمعی از هنرمندان و دوست‌داران این هنرمند در مقابل تالار وحدت برگزار شد.