کد خبر:۱۳۲۸۷۲۰
تصاویر وحشیانه ضرب‌وشتم بانوان توسط یک رذل

سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی ری گفت: «پس از انتشار کلیپی در شبکه‌های اجتماعی، که در آن یک زن در محدوده باقرشهر از سوی یک مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، موضوع در شهریور ماه امسال در دستور کار تیم عملیات کلانتری 175 باقرشهر قرار گرفت. طی رصدهای اطلاعاتی متهم شناسایی و پس از کسب دستور قضائی در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد. متهم در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و 5 شاکی خانم و آقا با حضور در کلانتری از متهم شکایت کرده و متهم تحویل مرجع قضائی و برابر دستور مقام قضائی متهم روانه زندان شد.» تصاویر کتک زدن یکی از زنان توسط این رذل و همچنین توضیحات نیروی انتظامی را می‌بینید و می‌شنوید.
